Joven aprehendido por amenazar a una mujer y a un efectivo policial

Un joven de 24 años fue aprehendido en calle 35 entre 2 y 4, luego de amenazar a una mujer y enfrentarse con personal de la Estación de Policía Comunal.

El hecho se originó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona armada en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos identificaron al sospechoso, quien momentos antes había proferido amenazas de muerte contra una vecina.

Durante el procedimiento, el joven se resistió a la aprehensión y agredió a un subteniente, quien sufrió cortes en una mano y una lesión en la muñeca izquierda. El agresor fue finalmente reducido y trasladado a la dependencia policial.

El fiscal de Flagrancia, doctor Layus, avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de causa por los delitos de “amenazas y resistencia a la autoridad”. Tras cumplirse los recaudos legales, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

