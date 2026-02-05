Jóvenes rompieron aro de básquet del Colegio San José con gomeras

En la tarde de este miércoles, alrededor de las 17 horas, se registró un hecho de vandalismo en el playón deportivo del Colegio San José, donde un grupo de jóvenes provocó daños en uno de los aros de básquet, de vidrio profesionales del establecimiento mientras utilizaban gomeras.

El episodio fue advertido por un empleado de la empresa Small and Big, firma a cargo del techado del gimnasio, quien se hizo presente en el lugar para realizar tareas de medición. Al detectar los destrozos y dar aviso de la situación, los jóvenes involucrados se dieron rápidamente a la fuga.

Desde la institución educativa expresaron su profunda preocupación por lo ocurrido y remarcaron que el aro dañado había sido adquirido el año pasado tras un importante esfuerzo institucional. En ese sentido, destacaron que diariamente se trabaja para brindar a niños y niñas espacios adecuados para su desarrollo integral, fomentando valores como el respeto, el cuidado de los bienes comunes y la convivencia.

Asimismo, señalaron que el daño resulta doblemente doloroso al afectar un espacio destinado al deporte, la recreación y la formación de los estudiantes.

Por último, se informó que ya se realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades y que se consideró necesario poner en conocimiento a toda la comunidad educativa sobre lo sucedido.

