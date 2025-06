Juan M. Fangio: «Colapinto hoy tiene uno de los autos más lentos de la Fórmula 1»

Balcarce vivió un fin de semana a puro karting, con gran presencia de pilotos, equipos y público en el renovado kartódromo Juan Manuel Fangio. Entre los asistentes estuvo Juan Manuelito Fangio, quien dialogó con radio Puntonueve, destacando la importancia del karting y su mirada sobre el presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1.

Fangio hizo hincapié en el crecimiento del karting y en el rol clave que cumple en la formación de pilotos: “El ambiente del karting ha crecido mucho, tanto los equipos como las estructuras que arman los autos. Hoy, hasta los pilotos de primera línea eligen el karting para entrenar por lo que exige en velocidad, dinámica y esfuerzo físico”. Y agregó: “Sirve para entrenar a quienes corren en otras categorías y también para los más jóvenes que sueñan con llegar a fórmulas mayores”.

Consultado sobre el presente de Franco Colapinto, Fangio expresó: “No tengo dudas de la capacidad de Franco, pero hoy está con un auto que tal vez sea uno de los más lentos del equipo. Me preocupa que se use ese auto para gestionar fondos y que no se le dé el material que necesita para demostrar su potencial”. Asimismo, remarcó la importancia de que el piloto argentino tenga continuidad: “Hay que tener paciencia y esperar que pueda tener continuidad. El hecho de estar presente y de ser visto permanentemente abre posibilidades. Franco tuvo un gran apoyo en Williams y los resultados fueron inmediatos. Tal vez hoy le falte ese respaldo y un auto a su medida, que lo ayude a mostrar todo lo que puede hacer”.

Por último, Fangio agradeció el acompañamiento de los medios a la actividad y resaltó: “Es fundamental apoyar estos emprendimientos, porque le hacen muy bien a Balcarce y a todo este semillero de chicos que ponen pasión y esperanza en lo que hacen”.