Juan Manuel Fangio: «Sin medios para correr, este auto fue el más importante»

En la tarde de este sábado se celebró en el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio el 39° aniversario de la institución, con la presencia de referentes del automovilismo nacional.

Durante la jornada se realizó el descubrimiento del auto de Fórmula 4 con el cual Juan Manuel Fangio (S) debutó en la categoría. En diálogo con Radio 100.9, Fangio señaló que se trató de uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva. “No tenía dinero para empezar. Anduvimos bien y la historia se empezó a escribir en ese momento”, indicó.

Aquí la nota completa.

