Juego clandestino: en allanamiento secuestraron 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina realizaron nuevos allanamientos en Mar del Plata en el marco de los operativos impulsados por el Ministerio de Seguridad Nacional contra el crimen organizado.

Las diligencias se desarrollaron en continuidad con la investigación que permitió desarticular, a una organización acusada de lavar dinero proveniente del juego clandestino.

La causa, iniciada en julio de 2024, determinó la existencia de una estructura que operaba desde un barrio cerrado, donde se gestionaban actividades vinculadas al sistema de juego ilegal y al lavado de activos.

El Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la PFA estableció que la organización obtenía divisas a través de casinos online clandestinos y las reingresaba mediante “mulas financieras”: personas de bajos recursos que prestaban sus datos para abrir cuentas bancarias y digitales falsas utilizadas para fragmentar y mover las ganancias ilícitas.

Durante el avance de la investigación, se detectaron dos cajas de seguridad a nombre de familiares directos de dos de los principales imputados. Con autorización del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría Penal N°6 de la Dra. Lucía Soledad Escalante, se procedió a la apertura de las cajas en un establecimiento ubicado sobre la calle Sarmiento.

En el procedimiento se incautaron 430 mil dólares, 3,5 millones de pesos y documentación de interés para la causa.

En simultáneo, se confirmó que dos de los máximos responsables de la organización fueron detenidos por la Gendarmería Nacional en el Paso Fronterizo Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, cuando intentaban ingresar a Brasil.

Los detenidos y el material secuestrado quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente, en el marco de la causa por asociación ilícita y explotación de juego clandestino.