Julio Fernández y la importancia “de no perder la tradición ovina”

No solo actuó como jurado en las razas ovina Dorper, Texel y Lincoln en la centenaria muestra en Ayacucho, sino que también el balcarceño Julio Fernández encabezó una experiencia singular y única, que lo llenó de satisfacción.

Fue el encargado de dictar una clase en la llamada “Escuelita ovina” en la que una veintena de niños y adolescentes se interiorizaran de una serie de aspectos al momento de evaluar y seleccionar reproductores.

Esta iniciativa la generó el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Tortorella.

La experiencia fue simbólica, sin un ganador definido, para que los jóvenes aprendieran a observar y fundamentar sus decisiones sin la presión de competir a partir de los conceptos vertidos por Fernández.

En la clase se trabajó con dos carneros y al momento de la elección, la mayoría coincidió con su veredicto, en un ejercicio que combinó aprendizaje, integración y tradición.

Fernández destacó la importancia de “no perder la esencia ovina” y valoró ver a chicos corriendo detrás de las ovejas, como parte de una postal que se repite generación tras generación.

Uno de los momentos más emotivos se dio cuando un referente histórico de la raza Lincoln se acercó conmovido tras la actividad y agradeció la iniciativa, recordando sus propios comienzos en la pista. Para Fernández, fue un orgullo escuchar esas palabras y formar parte de una jornada que unió pasado, presente y futuro de la actividad.

