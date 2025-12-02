Kiara Ponce, nominada a los Premios “La Movediza” de Tandil

La deportista balcarceña Kiara Abril Ponce, campeona panamericana de karate en Colombia en la modalidad Kumite, participará de la próxima edición de los Premios “La Movediza” durante la Fiesta del Deporte de Tandil. El evento se realizará el viernes 19 de diciembre a las 20 horas en el Anfiteatro “Martín Fierro”.

Los Premios La Movediza se entregan anualmente en Tandil para distinguir a los deportistas más destacados del año. Su nombre hace referencia a la histórica Piedra Movediza, símbolo de la ciudad que actualmente cuenta con una réplica.

La estructura del premio incluye ternas por disciplina. Los ganadores reciben la Movediza de bronce y, entre ellos, se elige mediante votación de dirigentes deportivos a la figura del año, quien obtiene la Movediza de plata.

La participación de Kiara se produce tras su título panamericano en Kumite, logro que la ubica como representante del karate argentino en competencias internacionales y como candidata dentro de su disciplina para esta edición del certamen.

Su presencia en los Premios La Movediza incorpora un nuevo capítulo en su recorrido deportivo y en la representación de Balcarce en eventos del ámbito nacional e internacional.