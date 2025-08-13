Kiara Ponce representará a Balcarce en el Torneo Nacional de Karate en Chaco

La karateka balcarceña Kiara Ponce participará en una nueva edición del Torneo Nacional de Mayores y categorías Infanto-Juveniles, que se desarrollará los días 16 y 17 de agosto en la ciudad de Resistencia, Chaco.

El evento, organizado por la Federación Chaqueña de Karate y el Gobierno de Chaco, cuenta con el aval de la Confederación Argentina de Karate (CAK) y la Asociación Escuelas Shotokan de Karate Argentina (AES), presidida por el sensei Mitsuo Inoue, 8º Dan.

Durante las dos jornadas de competencia, que tendrán lugar en el Polideportivo “Jaime Zapata”, atletas de distintas regiones del país se medirán en diversas categorías. Ponce, cinturón 1º Dan, representará a Balcarce con el objetivo de seguir sumando experiencia en el ámbito nacional.

Actualmente, la deportista entrena en el dojo Shotokan JKA de Tandil, bajo la instrucción de Oscar Carabajal, 5º Dan.