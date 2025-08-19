Kicillof llega a Balcarce este miércoles

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegará a Balcarce este miércoles cerca de las 13 en el marco de una recorrida por distintos puntos de la zona sudeste, entre ellos Tandil y Villa Gesell. La visita estaría motivada por la inauguración del nuevo Centro de Salud ubicado en la intersección de calles 22 y 45, la entrega de cuatro patrulleros y la puesta en funcionamiento de la nueva línea de alta tensión recientemente instalada en Primera Junta (1) y 62.

La gira continuará en Villa Gesell, donde Kicillof habilitará el tramo de la nueva autovía RP 11 que conecta el acceso sur con Mar de las Pampas.

