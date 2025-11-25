La Asociación Atlética Balcarce consiguió seis títulos

El sábado 22 de noviembre se llevó a cabo en San Cayetano una nueva edición del Campeonato Provincial de Pista y Campo para las categorías U12 y U14, con la participación de siete atletas de la Asociación Atlética Balcarce, quienes sumaron seis títulos y otras ubicaciones destacadas.

En U14, Mateo Buzada Massimino (AACYC Balcarce) obtuvo el primer podio para la delegación al consagrarse subcampeón provincial en 80 metros con vallas con un tiempo de 14’’7 (PB). También participó en 80 metros llanos, donde fue 7° en su serie con 12’’9, y en salto en alto, prueba en la que ocupó el 5° puesto con 1,15 metros.

Jeremías Jove (CACCE) logró dos campeonatos provinciales en 80 y 150 metros llanos. En los 80 metros ganó su serie (10’’4) y la final (10’’4). En los 150 metros registró 19’’8 para quedarse con el primer lugar. Además compitió en salto en largo, finalizando 4° con 4,43 metros.

En damas U14, Selene Núñez (CACCE) finalizó 10° en salto en largo con 3,56 metros. En 150 metros llanos fue 6° en su serie y 16° en la clasificación general con 25’’7. En 80 metros llanos obtuvo el 4° puesto en su serie con 12’’8.

En U12, Benicio Caro (AACYC Balcarce) alcanzó dos títulos provinciales. Fue campeón en salto en largo con 4,09 metros (PB) y en 50 metros llanos, donde ganó su serie (7’’1) y la final (7’’3).

El sexto título llegó con Simón Ferreira (AACYC Balcarce), campeón provincial en 1.000 metros marcha atlética con un tiempo de 7’00’’9 en su debut en la especialidad. También compitió en salto en largo, quedando 10° con 2,75 metros.

Arturo Cervantes (AACYC Balcarce) participó en lanzamiento de bala, ubicándose 7° con 4,10 metros, y en 1.000 metros llanos, donde terminó 17° con 5’53’’6.

Ramiro De Esteban (AACYC Balcarce) fue 8° en 1.000 metros llanos con 3’49’’7 y 2° en su serie de 50 metros llanos con 8’’5.

En el cierre del certamen, Caro, Ferreira, De Esteban y Cervantes integraron la posta 4×50 metros (AACYC Balcarce), donde finalizaron 7° con un tiempo de 37’’5.