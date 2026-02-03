La balcarceña Marina Oddo nominada en los premios «Estrella de Mar 2026»

El jurado oficial de los Premios Estrella de Mar 2026 dio a conocer este lunes la nómina de espectáculos y artistas seleccionados entre más de 350 propuestas inscriptas para la temporada teatral de verano en Mar del Plata. Entre las distinciones anunciadas, Balcarce dice presente con la nominación de la artista local Marina Oddo en la categoría Artista Revelación.

Oddo, reconocida vocalista de folclore, forma parte del elenco de “Bendito Show”, una de las producciones que integra la cartelera marplatense de la temporada y que fue destacada por el jurado en esta nueva edición de los premios.

Los Premios Estrella de Mar son organizados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata y distinguen cada año a las producciones y artistas que sobresalen por su nivel artístico, cultural y técnico dentro de la amplia oferta teatral de la ciudad.

La ceremonia de entrega de los galardones se llevará a cabo el lunes 9 de febrero en el emblemático Hotel Provincial. Según informaron desde la organización, la alfombra roja comenzará a las 19.30, mientras que el inicio formal del acto está previsto para las 21.00.

La nominación de Marina Oddo representa un nuevo reconocimiento para la escena artística local y un motivo de orgullo para Balcarce en uno de los eventos más relevantes del espectáculo nacional durante la temporada de verano.