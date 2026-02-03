La Barrosa: del fuego no se salvan ni los animales

El incendio que afectó a la sierra La Barrosa dejó consecuencias ambientales de gran magnitud, con daños severos sobre el ecosistema y la fauna autóctona de la zona. El fuego avanzó sobre varios kilómetros del área serrana, arrasando con especies vegetales propias del lugar y alcanzando a numerosos animales que no lograron escapar.

Durante una recorrida realizada junto a personal de Bomberos Voluntarios, se pudieron constatar daños de consideración en distintos sectores de la sierra. Plantas que nacen exclusivamente en ese entorno fueron consumidas en su totalidad por las llamas, al igual que una importante cantidad de fauna silvestre. Entre los animales hallados sin vida se encuentran víboras, lagartos —tanto de gran como de pequeño porte— y otras especies que habitan habitualmente el lugar.

El trabajo de los servidores públicos fue intenso e incesante. El operativo demandó largas horas de labor para contener y extinguir el fuego, con un importante desgaste del personal y de los recursos disponibles. Además del esfuerzo humano, también se registraron daños en estructuras y en elementos pertenecientes a las autobombas, lo que incrementa el impacto del siniestro.

Si bien aún no se ha realizado una evaluación económica oficial, se estima que el incendio tendrá un elevado costo operativo. Ante este escenario, cobra relevancia la necesidad de que la Justicia avance en la investigación para determinar responsabilidades. Desde distintos sectores se remarca que una sanción ejemplar sería clave para sentar precedentes y prevenir futuros hechos de similares características que ponen en riesgo el patrimonio natural de la región.