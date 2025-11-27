La Cooperativa de Electricidad advierte sobre falsos cortes

La Cooperativa Eléctrica advierte a toda la comunidad sobre posibles engaños o estafas telefónicas, mediante falsos anuncios por cortes de servicios.

Desde la entidad se reitera a los usuarios que los cortes de servicio son informados por los canales oficiales de difusión y los medios de comunicación locales.

En ningún caso se solicitan datos personales ni envían códigos de verificación mediante WhatsApp.

Nuevamente se recomienda no entregar datos personales vía mensaje, redes o llamadas a pesar de que el remitente le ofrezca seguridad. Al mismo tiempo se sugiere no descargar ni abrir archivos que provengan de contactos sospechosos.

En este marco, se informa que se registraron al menos cuatro intentos de estafa en las últimas 24 horas. En todos estos casos, los usuarios fueron contactados por un teléfono con el prefijo de la Ciudad de Buenos Aires.