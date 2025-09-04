La Cooperativa de Electricidad reconoció a ex combatientes de Malvinas

La Cooperativa de Electricidad de Balcarce llevó a cabo un reconocimiento a ex combatientes de Malvinas en el marco del aniversario de la fundación del Partido de Balcarce.

El acto se realizó en la sala de reuniones de la institución y contó con la presencia de autoridades de la entidad, encabezadas por el presidente Mario Aníbal Sotelo. En representación de los veteranos asistieron Walter Colavitta, Daniel Cucci, Marcelo Forte, Martín Leunda y Gabriel Nifuri.

Sotelo entregó una placa conmemorativa y señaló que tanto los veteranos como los caídos en Malvinas “deben ser reconocidos todo el año, ratificando el compromiso de las instituciones y la comunidad en general con la Gesta de Malvinas”.

El presidente del Consejo de la Administración de la Cooperativa agregó que “todos ellos son parte de la historia nuestra. Están en el corazón de cada balcarceño y son una fuente de inspiración permanente para una institución como la Cooperativa”.