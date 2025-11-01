La Cooperativa de Electricidad y el Colegio de Arquitectos firmaron un convenio de colaboración

La Cooperativa de Electricidad y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX, firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de programar y desarrollar actividades de complementación, asistencia técnica y cooperación de interés para ambas instituciones.

Durante la firma del acuerdo, las partes manifestaron su intención de cooperar en la creación y desarrollo de grupos de trabajo en disciplinas específicas, promover el intercambio de personal técnico y fomentar la formación de recursos humanos.

Como primera acción, los representantes del Colegio de Arquitectos elaboraron un listado de puntos estratégicos donde la Cooperativa de Electricidad y la Escuela de Educación Técnica N° 1 instalarán los tótems de carga solar desarrollados por la institución educativa. Además, se acordó avanzar en proyectos vinculados a la restauración, revitalización y refuncionalización de espacios verdes y edificios históricos de la ciudad.

El encuentro se realizó en la sede del Colegio de Arquitectos y contó con la presencia del presidente de la Cooperativa de Electricidad, Mario Aníbal Sotelo; el secretario, Dr. Federico Pandolfi; y el tesorero, Sergio Gallardo. Por el Colegio de Arquitectos participaron su presidente, Arq. Diego Domingorena; la tesorera, Arq. Adriana Luccetti; el secretario, Arq. Leandro Zapata; y el coordinador de la Delegación Balcarce, Arq. Fabián Bruno.