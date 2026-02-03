La Cooperativa Eléctrica alerta por posibles estafas a través de falsos avisos de cortes

La Cooperativa de Electricidad Gral. Balcarce Ltda. emitió una advertencia dirigida a todos sus socios ante la detección de posibles intentos de fraude y estafas que se realizan mediante falsos avisos de cortes del servicio.

Desde la entidad señalaron que se han registrado comunicaciones engañosas enviadas por correo electrónico y mensajes de WhatsApp, en las que se solicita a los usuarios que ingresen a enlaces o proporcionen códigos de verificación con el pretexto de regularizar una deuda o evitar la interrupción del suministro.

En ese sentido, la Cooperativa recordó de manera enfática que no envía códigos de verificación ni enlaces de pago por correo electrónico o WhatsApp, y que nunca solicita datos personales o pagos a través de estos medios.

Ante este tipo de mensajes, se recomienda no hacer clic en los enlaces, no brindar información personal, verificar cualquier situación únicamente a través de los canales oficiales de la empresa y eliminar de inmediato las comunicaciones sospechosas.

La entidad reiteró la importancia de mantenerse alerta para evitar ser víctima de este tipo de maniobras fraudulentas y recordó que cualquier duda puede ser consultada directamente en las oficinas o medios oficiales de la Cooperativa.