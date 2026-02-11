La coordinación del Museo Histórico estará a cargo de Romina Contrera

Romina Contrera asumió como coordinadora del Museo Histórico Municipal de Balcarce, iniciando una nueva etapa en este espacio en el que desarrolla funciones desde hace 18 años.

El subsecretario de Cultura y Educación, César de Gerónimo, dijo que “el Museo es un lugar complejo, donde intervienen muchas variables. Siempre es necesario tener a alguien que desde su posición y formación profesional, que en ese caso tiene Romina, pueda ver con un amplio espectro y una visión bien generalizada la administración del Museo. Porque no son solamente cuestiones burocráticas sino que tiene que ver con armados de las muestras transitorias, momentos de investigación, también de elaboración como, por ejemplo, el último tomo de la historia de Balcarce próximo a salir. Hay muchos detalles y es necesario que haya una coordinación, por lo cual después de charlas que tuvimos con Romina, decidimos otorgarle esta responsabilidad, que la pone en el lugar donde debe estar”.

La flamante coordinadora, profesora de Historia, se mostró agradecida y consciente del compromiso que le toca asumir en esta nueva etapa, aunque confiada en el respaldo que le brinda su equipo de trabajo. También destacó que Balcarce este año cumplirá 150 años y el Museo ya prepara actividades en torno a ello, como también se planifican ideas para temporadas sucesivas.