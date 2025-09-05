La EduCoAgro sumará desfile de caballos, autos antiguos y danzas folclóricas

Integrantes de la comisión directiva de la EduCoAgro confirmaron a Radio 100.9 que se realizará un desfile en adhesión a la muestra EduCoAgro 2025, los días 12, 13 y 14 de septiembre.

La iniciativa surge tras la suspensión del desfile por los 160 años del Partido de Balcarce a causa de las inclemencias climáticas. En esta oportunidad, el paso por las calles céntricas de la ciudad se concretará el sábado 13, con la participación de: Agrupaciones tradicionalistas y gauchescas, agricultores y productores rurales, autos antiguos, instituciones de danzas folclóricas.

Recorrido y horarios

Concentración: Predio de Agricultores Unidos (Escuela San José).

Predio de Agricultores Unidos (Escuela San José). Salida: 11:30.

11:30. Ingreso a la ciudad: entre las 12:15 y 12:30, evitando entorpecer la actividad comercial.

entre las 12:15 y 12:30, evitando entorpecer la actividad comercial. Recorrido: paso por el centro y giro en la Plaza Libertad, retornando luego a la muestra.

paso por el centro y giro en la Plaza Libertad, retornando luego a la muestra. Caballos y agrupaciones: se reunirán en el Prado Español para integrarse al desfile detrás de los tractores y autos antiguos.