La EduCoAgro sumará desfile de caballos, autos antiguos y danzas folclóricas

Integrantes de la comisión directiva de la EduCoAgro confirmaron a Radio 100.9 que se realizará un desfile en adhesión a la muestra EduCoAgro 2025, los días 12, 13 y 14 de septiembre.

La iniciativa surge tras la suspensión del desfile por los 160 años del Partido de Balcarce a causa de las inclemencias climáticas. En esta oportunidad, el paso por las calles céntricas de la ciudad se concretará el sábado 13, con la participación de: Agrupaciones tradicionalistas y gauchescas, agricultores y productores rurales, autos antiguos, instituciones de danzas folclóricas.

Recorrido y horarios

  • Concentración: Predio de Agricultores Unidos (Escuela San José).
  • Salida: 11:30.
  • Ingreso a la ciudad: entre las 12:15 y 12:30, evitando entorpecer la actividad comercial.
  • Recorrido: paso por el centro y giro en la Plaza Libertad, retornando luego a la muestra.
  • Caballos y agrupaciones: se reunirán en el Prado Español para integrarse al desfile detrás de los tractores y autos antiguos.

