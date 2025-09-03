La Escuela de Adultos 701 pasó a la instancia provincial de la Feria de Ciencias

La Escuela Primaria de Adultos N°701 resultó ganadora en la instancia regional de la Feria de Ciencias y representará a Balcarce en la etapa provincial, que se desarrollará del 16 al 18 de septiembre en Mar de Ajó.

El proyecto seleccionado se desarrolla en el espacio del CIC 1, donde funciona una huerta comunitaria. La propuesta se articula con el programa de promotores ambientales, que depende del Municipio, y busca fomentar la alimentación saludable, la producción de alimentos orgánicos y el cuidado del medio ambiente.

La docente a cargo, Eugenia Britos, explicó que el trabajo incluye compostaje y la utilización de abono ecológico, además de la producción de diferentes variedades de hortalizas. “El proyecto tiene como objetivo dar sentido a la alimentación saludable, generar conciencia sobre los alimentos orgánicos y la gestión de los desechos”, señaló.

Durante la recorrida, algunos estudiantes relataron sus experiencias. Ramona contó que su tarea consiste en limpiar los bancales y preparar los plantines en el invernáculo antes del trasplante. Óscar detalló que la huerta produce lechuga, albahaca, zanahoria, tomate y zapallo, entre otras especies. Edgardo indicó que la cosecha se reparte entre los propios alumnos y vecinos del barrio.

Por su parte, Mabel destacó que aprendió a trabajar en la huerta desde el inicio del año y que le gustaría reproducir la experiencia en su casa. Otros alumnos coincidieron en que la práctica les permitió incorporar nuevos conocimientos y hábitos de consumo.

Britos aclaró que el proyecto está abierto a todas las personas que no hayan terminado la escuela primaria, sin importar su lugar de origen. Además, señaló que en el futuro esperan avanzar en la creación de un banco de semillas y en la implementación de huertas verticales para quienes no dispongan de espacio en sus hogares.

La instancia provincial reunirá a 250 stands con propuestas de diferentes establecimientos educativos bonaerenses.