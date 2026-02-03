La Escuela de Arte “Astor Piazzolla” abrió la inscripción para sus formaciones y cursos

La Escuela de Arte “Astor Piazzolla” informó que se encuentra abierta la inscripción para la Formación Básica en Música, con orientación en instrumentos como saxo, violín, flauta traversa, piano y guitarra, así como también para la Formación Básica con orientación en Canto Lírico y Camarístico.

Además, para el presente ciclo lectivo, la institución ofrece dentro de su propuesta académica la Tecnicatura y el Profesorado en Diseño Gráfico, el Profesorado en Artes Visuales y una variada oferta de cursos de extensión, entre los que se destacan el Coro de Niños (a partir de los 8 años), el Taller de Estampería, Artes del Fuego (Cerámica y Vitrofusión) y el Taller de Danzas Folclóricas.

Desde la institución remarcaron que se trata de una escuela pública de nivel terciario, cuyos títulos cuentan con validez nacional, lo que la convierte en una opción accesible y de calidad para la formación artística.

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede ubicada en calle 11 N° 676, entre 18 y 20, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 y de 13 a 21 horas, para recibir mayor información e inscribirse.

