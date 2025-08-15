La escuela de básquet se prepara para el torneo clausura

Este fin de semana, comienza el Torneo Clausura organizado por la Asociación de Básquet de Tandil, con la participación de las distintas categorías de la Escuela Municipal.

Los equipos, dirigidos por Santiago Masden y Emanuel Parra, viajarán a la vecina ciudad para enfrentarse a sus pares de Unión y Progreso.

La delegación partirá mañana (viernes) desde la Subsecretaría de Deporte y Recreación. Un primer grupo estará saliendo a las 7, ya que a las 9 está programado el partido de la categoría Sub-13 Blanco Mixto, seguido por el encuentro de la división Mini, a las 10:30.

El resto del plantel viajará a las 10, con los siguientes encuentros programados: Sub-13 Verde a las 12, Sub-15 a las 13:30 y Sub-17 a las 15.