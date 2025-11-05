10.3 C
Balcarce
miércoles 5, noviembre, 2025
La Escuela N°5 «José Hernández» será epicentro de la conmemoración por el «Día de la Tradición»

La Municipalidad, junto a Jefatura Distrital de Enseñanza, invita a la comunidad a participar del acto en homenaje al “Día de la Tradición”, una fecha emblemática que celebra nuestras raíces culturales y el legado de José Hernández, autor del inmortal Martín Fierro.

La ceremonia tendrá lugar el lunes 10 de noviembre, a las 13.30, en el Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria Nº 5 “José Hernández”, ubicada en el Cuartel II, Paraje “La Brava”.

El encuentro contará con la participación de las Escuelas Primarias Nº 28 “Sargento Cabral” y Nº 32 “Armada Argentina”, además de los Jardines de Infantes Rurales y de Isla de Matrícula Mínima Nº 3 y Nº 8, y el Jardín de Infantes Nº 914 “Florencio Molina Campos”.

Será una jornada de integración y reconocimiento a las tradiciones que nos identifican como pueblo, donde la música, la danza y la palabra tendrán un lugar destacado para rendir tributo a nuestras raíces.

