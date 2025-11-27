jueves 27, noviembre, 2025

La Escuela Primaria N°20 lanzó bono contribución con importantes premios

La institución de Ramos Otero lanzó un bono cuyo sorteo se realizará el 20 de diciembre, y los fondos recaudados estarán destinados a enfrentar las necesidades de la escuela.
Bajo el lema «Ayudanos a crecer», la comunidad de la Escuela Primaria N°20 «Martín Fierro» de Ramos Otero lanzó un bono contribución, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para afrontar las diversas necesidades de la institución rural.

El sorteo se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre, durante la edición nocturna de la Quiniela de la Ciudad de Buenos Aires. Cada bono tiene un valor de $2.000 y con su compra, la comunidad colabora directamente con el crecimiento y sostenimiento de esta escuela rural.

