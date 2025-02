La estrategia de Santiago Lantella para ganar en Concordia

Santiago Lantella tuvo un impecable arranque en la temporada 2025 de la Clase 2 del Turismo Pista. Logró un triunfo luchado de principio a fin, sin cometer errores, sin darle a Pablo Vázquez la más mínima posibilidad de sobrepaso y dejando en claro que con el Chevrolet Corsa que atiende el Jack Competición y motoriza Juan José Cassou está en condiciones de ir nuevamente por cosas importantes en la categoría.

Un triunfo que se valoriza aún más porque da pelea con un presupuesto limitado ante fuertes equipos que tiene la divisional, pero una vez más quedó evidenciada la jerarquía del piloto y del elemento mecánico con el que cuenta.



GIRAR POCO

Si bien el jueves el trazado estuvo habilitado para pruebas comunitarias, Lantella fue uno de los pocos pilotos de la Clase 2 que no salió a pista y recién lo hizo en la actividad oficial del viernes. “Fue clave girar poco en lo previo y lo pudimos hacer aprovechando la experiencia de haber corrido en este circuito con el Corsa y teníamos los datos necesarios. La expectativa estaba en ver qué hacía la goma nueva y al auto le cayó muy bien. Hicimos algunos retoques y eso nos permitió ser los más rápidos el viernes”, señaló Lantella.



TRIUNFO EN LA SERIE

Sobre lo que ocurrió el sábado expresó que “sabíamos que había una buena herramienta. Cuando salgo el sábado a buscar la vuelta otro piloto no me permite entrar bien a la chicana y esa primera vuelta que era la más importante para buscar el tiempo, la perdí. Después vimos que no había demasiados cambios y no arriesgamos, nos quedamos con el tiempo del viernes que nos permitió quedar en un buen quinto lugar en la clasificación general. Después se pudo hacer una linda serie desde el comienzo. Faltando una vuelta y media se rompió el escape y antes de la chicana me supera Buchholz (Alan), pero después en una linda maniobra en el “misterío” me pude recuperar y si bien ganamos con lo justo nos perfilaba bien en un segundo lugar para largar la final”.



EN LA FINAL AL FRENTE

La final tuvo instantes antes de la partida la baja de quien largaba primero, Joaquín Melo, por un problema eléctrico en su Ford Ka. Eso favoreció la posición de Lantella al quedar al frente de la grilla.

“En cuanto se largó la final intentamos hacer vueltas rápidas como para hacer una diferencia en la punta. Vimos que esa intención de escaparnos no se pudo lograr porque Vázquez (Pablo) contaba también con una excelente herramienta. Entonces nos empezamos a cuidar, no hacer patinar demasiado el auto. El venía con ganas de atacarme desde el comienzo y por eso tratamos de ser prudentes. En la vuelta 5 ó 6 salió el auto de seguridad y en el relanzamiento no hubo cambios. Fue una gran carrera, donde por suerte la experiencia de Pablo también influyó porque corrió impecable atrás mío, teniendo en cuenta que la pista estaba muy difícil, vidriosa por la temperatura ambiente. Hicimos las cosas bien, nos cuidamos hasta lo último, con un auto que no agarró ningún vicio raro, eso fue clave para ir tranquilo, defenderme ante los ataques de Vázquez y llegar primero”.



TRIUNFO QUE TRANQUILIZA

Lantella destacó la importancia de ganar en el comienzo del año. “Tener un buen funcionamiento era clave. Estaba la incertidumbre de la goma, que por suerte nos cayó bien. Haber ganado en el inicio te saca la mochila, se encara el año distinto. Nos pasó el año pasado que veníamos ahí y no podíamos ganar. Va pasando el año y cuando no llega la victoria y estás peleando falta tranquilidad y por salir a buscar ese resultado pueden llegar los errores”.



DEDICATORIA Y PESAR

En la dedicatoria del triunfo tuvo Santiago un mensaje especial para la familia Méndez. En las últimas jornadas falleció Olga Silva, esposa y madre de los reconocidos y exitosos preparadores Ricardo y Mariano Méndez.

“Con Mariano fuimos juntos a la escuela, además la atención con Ricardo de la Chevy. No los pudimos estar acompañando por eso quería ganar y dedicárselo a ellos en ese momento tan duro”.

También se hizo un momento luego de ganar la serie para invitar a todos los televidentes para que lleguen a Balcarce a disfrutar de la Fiesta Nacional del Automovilismo, el próximo fin de semana.



UN FUTURO CON EXPECTATIVAS

En el balance final dijo que “arrancamos muy bien. Había varios autos firmes para ganar. Veremos cómo sigue lo de las gomas. Dicen que cambia mucho, dependiendo el lote que te vaya tocando. En esta carrera no noté un cambio tan grande de una goma a la otra. Estamos confiados porque tenemos los datos de los circuitos del año pasado y vamos a caer con un auto competitivo, más allá de los imprevistos que se pueden dar en una carrera”.



EL APOYO

Resaltó el apoyo recibido para poder estar presente en esta nueva temporada del Turismo Pista. “Hay un grupo humano increíble que apoyó para poder estar. Llegamos muy justos con el presupuesto, al punto que no pudimos comprar las pastillas de freno para esta carrera, pensando en la temperatura que se iba a registrar. Fuimos intercalando algunos juegos del año pasado. Cuando analizas esas cosas y las pones en la balanza, el triunfo se disfruta mucho más”.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar