La familia de Thiago Joel se radicará en Buenos Aires: necesita vivir cerca del hospital

La familia de Thiago Joel Franco anunció que comenzará la internación domiciliaria del adolescente marplatense, que desde hace más de una década enfrenta las secuelas de un grave accidente vial.

La madre de Thiago comunicó en sus redes sociales que, para poder brindarle los cuidados necesarios, la familia se trasladará y quedará a vivir definitivamente en Buenos Aires, cerca del hospital, donde contará con asistencia de enfermería las 24 horas. “Volver a casa, pero sin dejar de luchar, con cuidados, con mucha responsabilidad, temor y mucha gratitud”, escribió, destacando la fortaleza y el coraje de su hijo tras tantos procedimientos médicos y estudios invasivos.

La mamá de Thiago recordó los 125 días recientes como un tiempo de resistencia y aprendizaje: atravesaron terapia intensiva y terapia intermedia, enfrentando miedos y celebrando avances pequeños pero significativos. Agradeció especialmente a quienes los acompañaron con oraciones y contención durante este largo camino, y pidió que continúen sosteniéndolos en esta nueva etapa de cuidados domiciliarios.

Thiago Joel Franco quedó con secuelas graves tras el accidente ocurrido el 29 de marzo de 2014 en la ruta 226, cuando tenía apenas cuatro años. El vehículo en el que viajaba fue chocado de atrás por el auto del ex piloto de Turismo Carretera Eduardo “Lalo” Ramos, quien conducía alcoholizado y a alta velocidad. El impacto le provocó una triple fractura de cráneo y lesiones irreversibles, dejándolo con movilidad limitada y dependencia de dispositivos médicos para su alimentación y cuidado diario.

Desde entonces, sus padres lo acompañan incansablemente y la comunidad se ha involucrado para sostener su tratamiento, que ahora continúa en su nuevo hogar adaptado en Buenos Aires, donde podrán brindarle cuidados permanentes sin interrumpir la lucha por su salud.