La Fiscalía Descentralizada de Balcarce recibió un reconocimiento por sus 20 años de trayectoria

El Concejo Deliberante de Balcarce entregó este miércoles una placa conmemorativa a la Fiscalía Descentralizada local al cumplirse dos décadas de su creación, en reconocimiento a la trayectoria de la institución y al trabajo desarrollado durante estos años al servicio de la comunidad.

La iniciativa había sido aprobada previamente por el cuerpo legislativo a partir de un proyecto impulsado por los concejales Enrique Guillén, Ignacio Capeccio y Gonzalo Scioli. El acto contó con la presencia de autoridades del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Mar del Plata y de integrantes del equipo de la Fiscalía local.

Participaron el Fiscal General Departamental, Dr. Fabián Fernández Garello; el Fiscal General Adjunto, Dr. Marcos Pagella; el fiscal Dr. Rodolfo Moure; y trabajadores que forman parte de la Fiscalía Descentralizada de Balcarce.

Durante el encuentro, Enrique Guillén destacó la importancia que tuvo para la ciudad la instalación y posterior consolidación de la Fiscalía Descentralizada. El concejal recordó que el proceso comenzó con una Ayudantía Fiscal y que posteriormente avanzó hasta la conformación de la actual estructura, permitiendo fortalecer la presencia permanente del Ministerio Público Fiscal en el territorio.

“Estos veinte años son una demostración concreta de lo que significa descentralizar la Justicia y acercarla a la gente. Lo que comenzó con una Ayudantía Fiscal pudo crecer y transformarse en una Fiscalía Descentralizada, con un equipo que conoce Balcarce, conoce su realidad y trabaja todos los días en nuestra comunidad”, expresó.

Guillén también hizo extensivo el reconocimiento al fiscal Rodolfo Moure, a Laura Molina y a todos los integrantes que formaron parte del equipo durante estas dos décadas.

“Nuestro reconocimiento es para el doctor Rodolfo Moure, para Laura Molina y para todo el equipo de la Fiscalía. Son veinte años de trabajo y compromiso con nuestra ciudad”, sostuvo.

El desafío de avanzar con la descentralización

Durante su intervención, Guillén planteó además la necesidad de continuar profundizando la presencia de la Justicia en Balcarce. En ese sentido, señaló como uno de los próximos objetivos la posibilidad de que la ciudad pueda contar con un Juzgado de Garantías.

“Balcarce tiene que apostar a más. Tenemos que trabajar para contar con un Juzgado de Garantías. Sería un paso fundamental para continuar este camino y seguir acercando la Justicia a nuestros vecinos”, afirmó.

El reconocimiento del Ministerio Público Fiscal

Uno de los momentos destacados del acto se produjo con las palabras del Fiscal General Departamental, Fabián Fernández Garello, quien agradeció la distinción y valoró especialmente el reconocimiento realizado por el Concejo Deliberante.

Fernández Garello señaló que la placa representa no solamente un reconocimiento a la trayectoria del Dr. Rodolfo Moure, sino también a la tarea colectiva de quienes integraron e integran la Fiscalía Descentralizada de Balcarce.

En particular, destacó la capacidad de Moure para formar equipos de trabajo, además de su trayectoria profesional y su desempeño como fiscal. En ese sentido, puso en valor la conformación y consolidación de un grupo humano y profesional comprometido con la función judicial.

El reconocimiento también alcanzó a Laura Molina y al resto de los integrantes de la Fiscalía, quienes acompañaron el crecimiento de la institución a lo largo de estos veinte años.

Un reconocimiento con pocos antecedentes

La entrega de la placa adquirió además una particular relevancia debido a que, según los antecedentes mencionados durante el encuentro, se trataría del primer reconocimiento de estas características realizado a una Fiscalía dentro del Departamento Judicial de Mar del Plata y existen pocos antecedentes similares en la provincia de Buenos Aires.

A dos décadas de aquel primer paso, la Fiscalía Descentralizada se consolidó como una institución con presencia permanente en Balcarce, formando parte de la estructura judicial destinada a acercar el servicio de Justicia a la comunidad.

La placa entregada por el Concejo Deliberante busca dejar testimonio de estos veinte años y reconocer a quienes participaron de ese proceso, especialmente al Dr. Rodolfo Moure, Laura Molina y todo el equipo de trabajo.

El aniversario permitió, al mismo tiempo, poner la mirada en los próximos desafíos y en la posibilidad de continuar profundizando la descentralización judicial, con el objetivo de avanzar hacia la instalación de un Juzgado de Garantías en Balcarce.