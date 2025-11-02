La gran noche de «El Diario»: emoción y camaradería en los 30 años

El Diario celebró sus 30 años de trabajo periodístico, desde su fundación el 11 de octubre de 1995. Por este motivo, el pasado sábado por la noche se realizó una cena para conmemorar la trayectoria del único diario de papel de la ciudad.

Participaron de la celebración autoridades, canillitas, colegas y familiares del medio. Marcelo Urra tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, con un repaso por las tres décadas de permanencia del diario en la comunidad.

Mauricio, Over y José al momento de soplar las velas.

El director de El Diario, José Simonetta, agradeció el acompañamiento recibido a lo largo del tiempo y recordó a quienes fueron parte fundamental del proyecto, entre ellos Aracelli Cavuoti y Carlos Aguilar. “Sin el esfuerzo de todos hubiera sido imposible llegar a estos 30 años de vida. Agradezco a las empresas que han sido y son un pilar fundamental para sostener nuestra empresa. Párrafo aparte para los canillitas y los seguidores por la compañía”, expresó.

Ridao entrega mención de honor a El Diario

Durante la velada, Simonetta, junto a su hijo Mauricio y Over Cavuoti, soplaron las velas por los treinta años. Además, los periodistas Juan Luis Pérez y Jorge Durand entregaron un retrato conmemorativo.

En representación del Departamento Ejecutivo, el secretario de Hacienda —ex diagramador de El Diario— Francisco Ridao entregó una mención de honor al medio.

La noche transcurrió con recuerdos y anécdotas y un gran clima de camaraderia. Desde Radio 100.9 celebramos los 30 años de «El Diario». Nada más que la verdad.