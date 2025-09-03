La industria de maquinaria agrícola enfrenta un freno en las ventas y advierte por su impacto en la actividad

Luego de un primer semestre con crecimiento en las ventas, especialmente en abril y mayo, la industria de maquinaria agrícola atraviesa un escenario marcado por la incertidumbre. Así lo manifestaron referentes del sector durante la Agrievolution Summit, cumbre internacional que por primera vez se llevó a cabo en Argentina.

En diálogo con Infocampo, el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Enrique Bertini, y el director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros Equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT), Leandro Brito Peret, señalaron que el mercado experimentó un freno, vinculado principalmente a las tasas de financiamiento.

“El mercado se planchó”, resumió Bertini, quien ubicó las tasas como uno de los principales factores que afectan la intención de compra por parte de los productores. A esto se suman los bajos precios de los granos y el esquema de retenciones, que si bien fue parcialmente modificado, continúa impactando en los márgenes del sector.

El contexto electoral también aparece como un elemento que suma incertidumbre al panorama, y según los referentes, influye en la toma de decisiones vinculadas a inversiones.

“El presidente (Javier Milei) devolvió parte de las retenciones, pero eso no alcanzó para mover el mercado. El tema es un poco la tasa, un poco los impuestos. Y el ambiente político también influye. Pero la realidad es que hoy al productor la rentabilidad no le da”, expresó Bertini.

Impacto en la actividad fabril

Según explicó el titular de CAFMA, el freno en las ventas ya se está trasladando a las fábricas, con impacto en las proveedoras de insumos. Algunas empresas han comenzado a ajustar las horas de trabajo o reformular jornadas laborales debido a la menor actividad.

“Hay serios problemas, principalmente en las proveedoras, que es un eslabón seriamente amenazado por lo importado”, indicó. Y agregó: “Esto ocurre claramente porque no hay ventas, y nadie quiere dejar de cumplir sus obligaciones, pero si no hay ventas, no tiene cómo. Así que la situación es complicada, es como una agonía para muchas empresas”.

En cuanto a las proyecciones, Bertini apuntó a las condiciones climáticas como un factor a seguir. Las lluvias, aunque con daños en algunas regiones, han dejado perfiles hídricos considerados adecuados para la próxima campaña de soja y maíz.

“Al menos la naturaleza nos está jugando a favor”, concluyó.