La mamá de Sofía Herrera brindará una videoconferencia

Continuando con las actividades por el Mes de la Mujer, la Secretaría de Desarrollo Social tiene previsto para el lunes 16 de marzo una videoconferencia a la hora 19 en la Casa del Bicentenario.

La jornada contará con la participación de María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera, la niña fueguina desaparecida en 2008 mientras se encontraba junto a su familia en un camping de Río Grande. A partir de ese caso y de la intensa lucha encabezada por su madre, se impulsó en el país la implementación del sistema conocido como Alerta Sofía.

Este mecanismo es un sistema de emergencia rápida destinado a la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que se encuentren en situación de “Alto Riesgo Inminente”. El dispositivo es coordinado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) y permite difundir de manera masiva la información a través de redes sociales, medios de comunicación y teléfonos celulares. Ante cualquier dato relevante, el número habilitado para comunicarse es el 134.

Durante la actividad se establecerá un contacto remoto con Delgado, quien compartirá su experiencia personal, repasará el recorrido judicial de la causa y relatará la lucha que sostiene desde hace años en la búsqueda de verdad y justicia.

Espacio de intercambio

Desde el área organizadora indicaron que la propuesta tendrá una modalidad participativa, por lo que las personas presentes podrán realizar consultas e intervenir en el intercambio, generando un espacio de reflexión y diálogo.

La invitación está dirigida a vecinos, instituciones y medios de comunicación, con el objetivo de acompañar esta instancia de escucha colectiva y de visibilizar una problemática que continúa vigente, teniendo en cuenta que la búsqueda de Sofía Herrera aún permanece activa y moviliza a gran parte de la sociedad.