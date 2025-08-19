La Municipalidad inició operativos de sanción a transportistas por estacionamiento indebido

La Municipalidad de Balcarce comenzó a enviar actas a transportistas que estacionan en lugares no habilitados dentro del casco urbano. La medida fue implementada por el área de Movilidad y Control Urbano, tras recibir reiterados reclamos vecinales y realizar diversas advertencias.

Inspectores municipales recorrieron diferentes zonas de la ciudad y labraron actas a vehículos que incumplen la normativa vigente. Los propietarios fueron notificados y se les advirtió que, en caso de persistir la irregularidad, podrían aplicarse sanciones más severas, como el secuestro de las unidades.

El operativo se desarrolló en sectores donde históricamente se observa la presencia de camiones estacionados en forma indebida, como avenida Centenario —entre avenida Pueyrredón (39) y calle 55— y avenida San Martín.

La Ordenanza N° 128, sancionada en 2012, prohíbe el tránsito y estacionamiento de camiones con acoplados dentro del área delimitada por el camino de circunvalación: avenidas Pueyrredón (39), Dorrego (40), Italia (107) y Caseros. La normativa fue actualizada en años posteriores para adecuarse al crecimiento del parque automotor y ordenar la circulación de vehículos de gran porte.