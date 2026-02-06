La Policía Comunal detuvo a un hombre por provocar daños en una peluquería

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) Balcarce aprehendió a un masculino que ocasionó daños en una propiedad ubicada en la zona céntrica de la ciudad.

El procedimiento se inició luego de que personal del Centro Operativo de Monitoreo (COM) advirtiera, a través de las cámaras de seguridad, a un sujeto intentando ingresar a una peluquería situada en inmediaciones de calle 16 entre 17 y 19. Ante esta situación, se dio aviso a los móviles policiales.

Al arribar al lugar, los efectivos visualizaron a un individuo con las mismas características aportadas por el COM, quien al notar la presencia policial emprendió la fuga. De inmediato se implementó un operativo cerrojo, logrando interceptarlo y proceder a su aprehensión en la intersección de calles 13 y 16.

Tras la detención, se constataron daños en la reja del local comercial. Intervino el magistrado de turno, Dr. Belingeri, quien avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “Daño”, además del traslado del aprehendido a sede de Tribunales.