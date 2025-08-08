10.3 C
Balcarce
viernes 8, agosto, 2025
La Policía secuestró moto robada

Personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce secuestró una motocicleta marca Honda Wave, 110 cc, color negro, en la intersección de avenida Del Valle y San Lorenzo.

Según informaron fuentes oficiales, el motovehículo presentaba un pedido de secuestro activo emitido por la Oficina de Delitos contra la Propiedad del Departamento Judicial Mar del Plata, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) 32280-24.

Previo al secuestro, personal encubierto de la Estación de Policía Comunal realizó tareas de vigilancia en el lugar con el fin de identificar a la persona que dejó la motocicleta oculta. Las imágenes y registros obtenidos durante el operativo están siendo analizados en el marco de la investigación en curso.

El procedimiento fue supervisado por el comisario inspector Ariel Senopoli. El vehículo quedó a disposición de la justicia para las actuaciones correspondientes.

