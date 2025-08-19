La Sociedad Española organiza una paella aniversario

La Sociedad Española de Balcarce llevará adelante una nueva edición de su tradicional paella aniversario. La actividad se desarrollará el próximo domingo 24 de agosto de 2025, a partir de las 12:30 horas, en la sede de la institución.

La porción tiene un valor anticipado de 18.000 pesos y se podrá adquirir en el mostrador el mismo día a 20.000 pesos. Cada porción está pensada para dos personas y se retirará únicamente en la sede de la Sociedad Española.

Desde la organización recordaron que la venta anticipada ya se encuentra disponible y recomendaron a los interesados realizar la reserva con tiempo para asegurar su participación.