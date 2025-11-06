La Técnica presentó su auto para el Desafío ECO 2025

En la mañana de este jueves se presentó en el hall central del Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio el auto con el que la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 “Lucas Kraglievich” participará del Desafío ECO 2025 este fin de semana en Concepción del Uruguay.

Durante el acto estuvieron presentes representantes de la Fundación Fangio, directivos de la institución, profesores y alumnos, quienes descubrieron el vehículo que representará a la escuela y a la ciudad de Balcarce.

El docente Gustavo Gugliotta, integrante del equipo desde 2015, expresó su satisfacción por participar una vez más en la competencia. Señaló que cada año se renuevan los estudiantes que forman parte del proyecto y que el equipo cuenta con experiencia en el armado y la estructura del vehículo.

“Siempre hay innovaciones en el chasis y se van retocando distintos aspectos del kit eléctrico, motor, acelerador, controlador y batería, que son provistos por Desafío ECO y YPF”, explicó Gugliotta y añadió: “Lo más importante es lo que se llevan los estudiantes. Es una experiencia que no se olvida, un aprendizaje que trasciende la competencia”, afirmó.