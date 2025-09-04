La Torcacita realizará su 15º remate anual de Angus este viernes

La cabaña La Torcacita, de Piray Miní S.A., llevará adelante su décimo quinto remate anual de ganado Angus el viernes 5 de septiembre en el predio ferial de la Sociedad Rural local. El evento estará a cargo de la firma martillera Fontana Consignatarios y comenzará a las 14:30, luego del almuerzo.

En esta oportunidad, La Torcacita pondrá a la venta 35 toros Angus Puros Controlados —20 colorados y 15 negros— y 100 vaquillonas Angus Puros Controladas, con parición otoño.

La cabaña, con más de cuarenta años de trabajo en genética bovina, mantiene como consigna el slogan “Angus más rentable”, orientado a la producción de animales con características buscadas por los productores ganaderos de la región.