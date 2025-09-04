10.3 C
Balcarce
jueves 4, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

La Torcacita realizará su 15º remate anual de Angus este viernes

La cabaña La Torcacita, de Piray Miní S.A., llevará adelante su décimo quinto remate anual de ganado Angus el viernes 5 de septiembre en el predio ferial de la Sociedad Rural local. El evento estará a cargo de la firma martillera Fontana Consignatarios y comenzará a las 14:30, luego del almuerzo.

En esta oportunidad, La Torcacita pondrá a la venta 35 toros Angus Puros Controlados —20 colorados y 15 negros— y 100 vaquillonas Angus Puros Controladas, con parición otoño.

La cabaña, con más de cuarenta años de trabajo en genética bovina, mantiene como consigna el slogan “Angus más rentable”, orientado a la producción de animales con características buscadas por los productores ganaderos de la región.

0
13
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.