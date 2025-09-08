La Torcacita y un remate especial

La cabaña La Torcacita, de Piray Miní, llevó a cabo con éxito su décimoquinto remate anual en las instalaciones de la Sociedad Rural local, a través de la firma Fontana Consignatarios.
Precios acordes a los valores de mercado, interés y ventas ágiles fueron algunos de los hechos salientes de la subasta.
Ingrid Bargmann, hija del fundador de esta exitosa aventura, Heinz Wilhelm, dijo que “con orgullo celebramos quince años consecutivos de nuestro remate de la mano de Fontana Consignatarios, apostando a seguir creciendo con las futuras generaciones que ya están emergiendo”.
Posteriormente, Horacio y Francisco Fontana se alternaron en la venta de la totalidad de 34 toros Puros Controlados, 54 Vaquillonas Coloradas y 44 Vaquillonas negras.
Los toros, se informó, alcanzaron un valor promedio de 4.160.000 pesos (el máximo trepó a 5.800.000 pesos) y las vaquillonas, 1.880.000 pesos.