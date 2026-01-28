La UNMDP volvió a postular al Nobel de la Paz a Julio Aro y Geoffrey Cardozo por su labor humanitaria en Malvinas

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) volvió a postular al Premio Nobel de la Paz a Julio Rodolfo Aro y Geoffrey Cardozo, figuras centrales del proceso humanitario que permitió identificar a soldados argentinos caídos en la Guerra de Malvinas y enterrados en el Cementerio de Darwin. Ambos fueron recibidos este lunes por la rectora Mónica Biasone, en el marco de un encuentro institucional en el que se destacó el carácter humanitario, científico y reparador del plan de identificación.

Durante el encuentro, las autoridades universitarias señalaron que se trata de una propuesta que une, incluso entre países que estuvieron enfrentados en el conflicto bélico de 1982. “El mensaje que ellos dan es tan distinto al que se ve no solo en nuestro país, sino en el mundo. Un mensaje de unidad, un mensaje de futuro, un mensaje de humanidad” expresó Biasone.

Además destacaron su impacto en las familias de los soldados caídos. “La tarea que han desarrollado es realmente ejemplar. Es una labor humanitaria que abraza a las familias que han perdido a sus hijos y que durante décadas no supieron dónde estaban sus restos”, destacó la rectora.