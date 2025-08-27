Lanzó el INTA Balcarce el segundo Congreso Internacional de Silo Bolsa

Del 15 al 17 de octubre, la Unidad Integrada Balcarce (Estación Experimental Agropecuaria local – Facultad de Ciencias Agrarias) llevará adelante la segunda edición del Congreso Internacional de Almacenamiento de Granos en Silo Bolsa. La primera edición se realizó en 2014.

La organización está a cargo del grupo de Poscosecha del INTA Balcarce, coordinado por el ingeniero Ricardo Bartosick. Se estima la participación de unas 300 personas, entre ellas 50 especialistas provenientes del exterior.

La presentación oficial se concretó en la sede del CeRBAs, con la presencia de Bartosick, el director de la Experimental Balcarce, ingeniero Facundo Quiroz, el intendente Esteban Reino e integrantes del grupo de Poscosecha.

Según se informó, el miércoles 15 y jueves 16 se desarrollarán conferencias, charlas y mesas redondas con eje en la actualización técnica y el debate sobre los desafíos y oportunidades del sistema de almacenamiento. El viernes 17 tendrá lugar la muestra dinámica, con la participación de unas 20 empresas vinculadas a esta tecnología.

El grupo de Poscosecha comenzó a fines de la década del ’90 a trabajar en esta tecnología y actualmente es referente a nivel nacional en investigación. Bartosick recordó que la bolsa no se inventó en Argentina, sino que se utilizaba como reserva forrajera, y que desde entonces se desarrollaron capas tecnológicas para almacenar granos secos. Explicó que en el país se producen 130 millones de toneladas y que existe capacidad instalada para 80 millones. En ese marco, el silo bolsa otorgó flexibilidad para que el sistema funcione de manera eficiente. También destacó la interacción con el sector privado en el desarrollo de herramientas que optimicen la tecnología.

Quiroz señaló que el congreso permitirá visibilizar institucionalmente al INTA Balcarce y reforzar su rol dentro del corredor científico tecnológico regional.

Por su parte, el intendente Reino expresó que acompañará la realización del evento, al que consideró una oportunidad de apertura internacional y de generación de tecnología para la producción.