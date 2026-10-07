Las Correcaminos tuvieron una destacada participación en el torneo Sporting Rosa

El equipo femenino de básquet de Balcarce, “Las Correcaminos”, tuvo una destacada participación en el torneo “Sporting Rosa”, organizado por el Club Sporting de Mar del Plata.

La competencia reunió a equipos de la zona y permitió a las integrantes de la Escuela Municipal de Básquet sumar una nueva experiencia deportiva, en el marco de una propuesta que combinó actividad física y concientización sobre el cáncer de mama.

En su primer partido, “Las Correcaminos” tuvieron un gran comienzo y se impusieron ante el conjunto del club anfitrión por 48 a 21, en un encuentro que les permitió iniciar el certamen con una contundente victoria.

Posteriormente, el equipo balcarceño se enfrentó con “Las Pepas”, ante quienes cayó por 47 a 26.

En la segunda jornada del torneo, las representantes de Balcarce volvieron a salir a la cancha y fueron superadas por Eleven por 58 a 27.

Más allá de los resultados, la participación permitió a “Las Correcaminos” compartir una experiencia deportiva con otros equipos de la región y continuar fortaleciendo el desarrollo del básquet femenino en la ciudad.

El plantel estuvo integrado por Betiana Forastieri, Ángela Zárate, Manuela Llanos, Julieta Latorre, Alejandra Torres, Valeria López y Paola Ceroli.

El torneo “Sporting Rosa” se desarrolló además como una campaña de concientización sobre el cáncer de mama, transformando al deporte en una herramienta para promover la prevención y el cuidado de la salud.

0
6
spot_img