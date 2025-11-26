miércoles 26, noviembre, 2025

Las Cuenteras de la Cuadra presentan “Donde habitan las palabras”

Las Cuenteras de la Cuadra realizarán una nueva presentación del espectáculo de narración oral “Donde habitan las palabras”. La propuesta se organiza a partir de la idea de que las historias no finalizan y que los narradores continúan su recorrido a través del acto de contar y escuchar.

El grupo plantea que la narración habilita espacios y tiempos diversos, que permiten apartarse de la rutina cotidiana. Según explican, los relatos funcionan como vías para transitar por lugares lejanos y por distintos momentos históricos. La experiencia se completa con el vínculo que se genera mediante las palabras, los gestos y los silencios, elementos que abren paso a múltiples universos narrativos.

El proyecto destaca el rol de la palabra como vehículo para recorrer episodios que forman parte del trayecto humano. En un contexto de alta conexión tecnológica y escaso intercambio personal, el grupo propone recuperar el encuentro y el espacio compartido.

Las narradoras que participarán en esta función son Lía Sitjas, Cristina Murcia, Mónica Angelucci, Marta Castro, Mariela Idiart y María Ragusa.

La actividad se realizará el viernes 28 de noviembre a las 18.30 en la Sociedad Italiana, ubicada en calle 15 Nº 629, entre calle 18 y Avenida Gonzales Chaves. La entrada será a la gorra.

0
14
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.