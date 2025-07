Las reservas en Mar del Plata para las vacaciones de invierno son muy flojas

A una semana del inicio de las vacaciones de invierno, representantes del sector turístico de Mar del Plata manifestaron su preocupación por el bajo nivel de reservas hoteleras registradas para el receso. También expresaron incertidumbre respecto al desempeño económico de cara a la próxima temporada de verano.

Eduardo Palena, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, indicó que la situación afecta especialmente a los hoteles de menor categoría, que en algunos casos no cuentan con ninguna reserva. Según detalló, los establecimientos de mayor categoría, como los de 4 y 5 estrellas, presentan un nivel de reservas que oscila entre el 40% y el 45%, mientras que en años anteriores, para esta misma época, el mínimo se encontraba entre el 50% y el 60%.

Palena afirmó que el bajo nivel de reservas “no es un problema exclusivo de Mar del Plata sino que es del país”, aunque consideró que la ciudad «está mucho mejor» en comparación con otros destinos turísticos.

En ese sentido, señaló que la tendencia de bajas reservas se replica en destinos como la Costa, San Luis y Cataratas. Atribuyó la situación a la cuestión cambiaria y la crisis económica. “El que tiene (dinero) aprovecha y viaja hacia los países limítrofes porque estamos desfavorables por el valor del dólar en Chile y Brasil. Incluso Uruguay, que siempre fue caro, ahora estamos parejos”, dijo.

Respecto al panorama para el verano, Palena señaló que también es motivo de inquietud. “Los fines de semana largos antes se completaban las reservas y ahora no. Y no es porque la gente viaje a Chile o Brasil, porque nadie hace una escapada de 3 días a esos destinos. Es porque no hay dinero”, expresó.

Finalmente, anticipó una posible mejora en la ocupación durante los fines de semana, debido a decisiones de último momento por parte de los turistas. “Quizás llegamos a un 50% de ocupación”, estimó.