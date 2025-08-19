Le roban 10.000 dólares a una familia, bajo la modalidad «Cuento del Tío»

Una familia domiciliada en calle 19 entre 26 y 24, número 830, fue víctima de una estafa bajo la modalidad conocida como «Cuento del Tío». El hecho ocurrió cerca del mediodía de este martes y los delincuentes lograron llevarse una suma de 10.000 dólares.

En el lugar trabajó personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, bajo la supervisión del subcomisario Gastón Sánchez. Se dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona como parte de las tareas investigativas.

Desde la fuerza policial se solicitó a la comunidad extremar las precauciones y estar alerta ante posibles intentos de engaño relacionados con esta modalidad delictiva.