Le vaciaron la cuenta bancaria: el dinero habría sido transferido a una cuenta fantasma

Un vecino de la ciudad denunció que el pasado miércoles le vaciaron su cuenta del Banco Industrial, el mismo día en que se le acreditó el sueldo. Según su testimonio, al ingresar al homebanking por la noche, constató que de los $2.020.000 que tenía depositados, solo quedaban $20.000.

En un primer momento creyó que se trataba de un error, pero un familiar le advirtió que podría tratarse de un hackeo, del que también habrían sido víctimas otros clientes. El denunciante indicó que el dinero fue transferido primero a una cuenta fantasma dentro del mismo banco y luego derivado a una cuenta en el Banco Nación.

Afirmó no haber recibido correos electrónicos ni mensajes sospechosos, y que la última operación realizada fue la carga de combustible ese mismo día, horas antes de detectar el faltante.

El damnificado dijo conocer otros casos similares, con pérdidas que llegarían hasta los $30 millones. Ya radicó la denuncia en la comisaría y en la entidad bancaria, y manifestó su preocupación por la seguridad del sistema bancario.

Al parecer no sería el único caso y que habría más clientes de la institución que similares problemas. Desde la entidad bancaria no se brindó ningún tipo de información.