Lina llegó a Balcarce para ayudarte a ahorrar

Balcarce cuenta con una nueva herramienta orientada al ahorro diario: Lina, un asistente inteligente que centraliza descuentos, promociones y beneficios locales a través de WhatsApp, facilitando el acceso a las mejores opciones de compra en la ciudad.

El desarrollo de Lina está a cargo de As Latina, una startup fundada por un grupo de jóvenes emprendedores balcarceños. Su objetivo es impulsar la economía local y mejorar las oportunidades de ahorro para la comunidad mediante el uso de tecnología accesible.

La plataforma funciona como un vínculo entre los comercios y los vecinos de Balcarce, ofreciendo un espacio donde los negocios pueden difundir sus promociones y los usuarios encontrar información actualizada sobre beneficios disponibles.

En esta primera etapa, los creadores de Lina realizan una convocatoria a los comercios locales para sumarse al proyecto, publicar sus descuentos y aprovechar la posibilidad de llegar a nuevos clientes.

Desde As Latina señalaron que la iniciativa busca fortalecer el comercio de cercanía y promover un consumo más eficiente, integrando herramientas digitales al servicio de la comunidad.