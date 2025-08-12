Llega a Balcarce el espectáculo teatral mas premiado del país

El próximo sábado 13 de septiembre, el Teatro Municipal “Luis A. Conti” recibirá a una de las producciones escénicas más reconocidas de la última década en Argentina. Se trata de El Equilibrista, protagonizada por el destacado actor Mauricio Dayub, quien además es autor de la obra junto a Patricio Abadi, Mariano Saba y César Brie.

Con funciones a sala llena en todo el país, El Equilibrista ha sido distinguida con numerosos premios por su originalidad, su calidad artística y la interpretación conmovedora de Dayub. La propuesta combina humor, emoción y una fuerte carga autobiográfica, convirtiéndose en un fenómeno teatral que trasciende generaciones.

La presentación en nuestra ciudad constituye una oportunidad para disfrutar de una obra consagrada, sin necesidad de viajar a grandes centros urbanos.

Las localidades ya se encuentran a la venta en la boletería del teatro, calle 16 Nº 690, de lunes a viernes de 8 a 12.30, y también pueden adquirirse a través de la plataforma digital www.entradaweb.com.ar