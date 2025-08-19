En la mañana de este martes llegaron al Correo Argentino con sede en nuestra ciudad, las urnas que se utilizarán en las elecciones del próximo 7 de septiembre. Todo se realizó bajo el protocolo se seguridad correspondiente.
En la ocasión se van a disponer 120 mesas en 24 instituciones educativas, más una mesa para extranjeros en lugar a designar.
En Balcarce se renovarán 9 bancas del Concejo Deliberante y 3 Consejeros Escolares.
Llegaron las urnas para las elecciones del 7 de septiembre
En la mañana de este martes llegaron al Correo Argentino con sede en nuestra ciudad, las urnas que se utilizarán en las elecciones del próximo 7 de septiembre. Todo se realizó bajo el protocolo se seguridad correspondiente.