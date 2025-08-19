Llegaron las urnas para las elecciones del 7 de septiembre

En la mañana de este martes llegaron al Correo Argentino con sede en nuestra ciudad, las urnas que se utilizarán en las elecciones del próximo 7 de septiembre. Todo se realizó bajo el protocolo se seguridad correspondiente.

En la ocasión se van a disponer 120 mesas en 24 instituciones educativas, más una mesa para extranjeros en lugar a designar.

En Balcarce se renovarán 9 bancas del Concejo Deliberante y 3 Consejeros Escolares.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...