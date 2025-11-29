Longcasting: Dos títulos nacional para Ricardo Villalba

Días pasados, se realizó el 14° Campeonato Nacional de Longcasting en el Parque Pereyra Iraola, en la provincia de Buenos Aires. La competencia tuvo lugar en el campo de la Federación Metropolitana de Pesca y Lanzamiento (FEMEPYL), en la ciudad de La Plata, y reunió a representantes de cinco zonas del país. Los diez mejores lanzadores lograron su clasificación al Mundial de Italia 2026.

El balcarceño Ricardo Daniel Villalba, alias ” El Zorro”, ha logrado el primer puesto en dos categorías coronándose campeón nacional de segunda en 175 gramos y 125 gramos y subcampeón en 150 gramos.

Asimismo, logró el tercer lugar en plomada de 100 gramos, el primer puesto por equipos con Zona Centro y el segundo lugar en la general.

En tanto, en Damas, Rocío Lemmo se llevó la tercera ubicación.