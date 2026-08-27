Los Cadetes de la Escuela Municipal de Básquetbol siguen firmes

La categoría Cadetes de la Escuela Municipal de Básquetbol continúa atravesando un gran momento en la segunda parte de la temporada. Luego de consagrarse campeona del Torneo Preparación de la Liga Marplatense de Básquetbol, volvió a conseguir un triunfo, esta vez como visitante frente a Sudamérica de Miramar, por 63 a 55.

El encuentro correspondió a la sexta fecha de la competencia, disputada durante el pasado fin de semana. Con este resultado, los Cadetes prolongaron su racha positiva y ratificaron el buen nivel que vienen mostrando en esta etapa del certamen.

En las restantes categorías de la Escuela Municipal, la jornada no tuvo los mismos resultados. Mini cayó ante su rival por 30 a 24, mientras que Infantiles perdió 63 a 50. Por su parte, Juveniles sufrió una derrota por 94 a 45.

La próxima jornada

La séptima fecha se disputará el próximo sábado en Mar del Plata. Las categorías Mini y Pre Mini se medirán ante Once Unidos, mientras que Cadetes y Juveniles se enfrentarán con Kimberley.

En tanto, la división Infantiles tendrá fecha libre y no verá acción durante esta jornada.