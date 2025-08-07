«Los Leones» consiguieron cuatro medallas en torneo internacional de fisicoculturismo

Fueron cuatro medallas para Balcarce durante la participación de “Los Leones” en el Musumeci Classic, prestigioso torneo internacional de fisicoculturismo, que se desarrolló en el Hotel Marriott de Buenos Aires.

La competencia reunió a deportistas de alto rendimiento provenientes de diversos países, consolidando su prestigio dentro del circuito profesional y amateur.

El torneo fue organizado por la International Fitness and Bodybuilding Federation, IFBB Academy, la Federación Argentina de Musculación y Fitness (FAMF) y la Confederación Sudamericana IFBB.

Se destacó la participación del team “Los Leones”, perteneciente al gimnasio Olimpo Gym, Andrés Ruiz y Agustín “Chino” Rodríguez, quienes compitieron en las categorías Culturismo Senior y Men’s Physique, respectivamente. A ellos, se sumó la atleta necochense Fiamma López, quien participó en la categoría Wellness.

Los tres deportistas lograron una performance sobresaliente, obteniendo en total cuatro medallas en un certamen marcado por el alto nivel competitivo y la participación internacional.

Los atletas contaron con el acompañamiento de la instructora Lorena Traverso y el apoyo logístico en backstage de Luis Luna y Melina Iarussi. La preparación previa estuvo supervisada por Adrián Guerra, quien colaboró en el entrenamiento técnico.

La destacada actuación de los representantes locales demuestra el crecimiento del fisicoculturismo en Balcarce y el compromiso de sus atletas con el alto rendimiento, posicionándolos en la élite de la disciplina a nivel regional.