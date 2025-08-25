Lourdes Filippini: “Queremos ser la oposición que Balcarce necesita”

En el marco de la campaña electoral que entra en su etapa final, Lourdes Filippini, Licenciada en Relaciones Internacionales dialogó con Radio Puntonueve. Con 24 años, es la más joven de los postulantes que integran las listas en Balcarce.

La candidata por «Espacio Ciudadano Balcarce», explicó que su formación académica la llevó a involucrarse en política: “La carrera te capacita para esto. Desde que me sumé al equipo de Gabriel Petrucelli estoy aprovechando la oportunidad al 100%”, señaló.

Filippini planteó que la ciudad enfrenta serias dificultades estructurales: “Balcarce tiene dos realidades opuestas. Hay barrios donde las calles son intransitables, donde no puede ingresar una ambulancia en una emergencia. Pagamos tasas elevadas y seguimos con servicios deficitarios. El hospital también es un reclamo constante: se paga una contribución inconstitucional y la atención es deficiente”.

Sobre el rol legislativo, afirmó: “Nuestro objetivo es ser la oposición que Balcarce necesita. Hoy no hay oposición real. Desde el Concejo vamos a proponer alternativas en temas como hospital, caminos y tasas”.

Educación y transporte rural

Respecto al área en la que podría desempeñarse directamente, indicó que el consejo escolar debe priorizar tres puntos:

Infraestructura: relevamiento del estado edilicio y ejecución de obras en los recesos.

Transporte escolar rural: garantizar que todos los estudiantes accedan a sus escuelas, incluso en días de lluvia.

Fondo educativo: cuestionó que el 50% se destine a caminos rurales y propuso que vuelva íntegramente a infraestructura escolar.

Finalmente, destacó la importancia de sumar a los jóvenes: “Hay descontento y falta de interés, pero los invito a participar. Tenemos mucho que aportar con ideas frescas y compromiso por la ciudad”.